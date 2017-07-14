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Новости. Политика
18:00, 14 Июля 2017

Рогалевич: "Яблоко" совершило "большую ошибку", не выдвинув кандидата на губернаторские выборы

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Член фракции "Яблоко" в Заксобрании Андрей Рогалевич считает, что партия совершила "большую тактическую ошибку", не выдвинув кандидата на губернаторские выборы в Карелии.

Об этом он заявил на экспертном совете, состоявшемся в Петрозаводске накануне.

Андрей Рогалевич, который на семинаре присутствовал, по его словам, как "физическое лицо", а не как беспартийный депутат от "Яблока", отметил, что партия совершила большую тактическую ошибку с точки зрения дальнейшей политической карьеры".  

"Мне очень обидно, что "Яблоко" не участвует в выборах, - признался он.  - Мне непонятна позиция "Яблока", потому что шансы на хорошую избирательную кампанию у них были, независимо от того, кто бы пошел: Слабунова, Ширшина или Рогалевич".  

Рассуждая на круглом столе на тему, "что остается "яблочникам", политолог Олег Реут вспомнил о недавнем пикете в защиту уволенного директора лицея №13 Галины Васильевой. Акция была организована КПРФ, но к ней присоединились Андрей Рогалевич и Ольга Залецкая.

"Стоять рядом с коммунистами – это та чаша, которая выпадает "яблочникам", - констатировал политолог.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-07-14 19:02:12
Яблоко правильно и сделало, что не стало принимать участие в этом позорном политическом шоу с заранее известным результатом.
grigorjev
2017-07-14 18:44:14
Андрей Рогалевич из тех политиков Карелии за которого не стыдно, на любом политическом форуме! Большая ошибка "Яблоко" - отказ участвовать в выборах Главы Карелии. Я (почти 50 лет в политике) полагаю, что Андрей Рогалевич был бы самым достойным, политически грамотным Главой Республики Карелия. Сегодня беда многих политиков - беспринципность и даже элементарная неграмотность. Отсюда, завистливые "самоеды" уже понижают Главу Республики на уровень "губернатора", времен царской России. Архаика! Такая политика губит Карелию и карелов.
Гость
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