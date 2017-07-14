Рогалевич: "Яблоко" совершило "большую ошибку", не выдвинув кандидата на губернаторские выборы

Член фракции "Яблоко" в Заксобрании Андрей Рогалевич считает, что партия совершила "большую тактическую ошибку", не выдвинув кандидата на губернаторские выборы в Карелии.

Об этом он заявил на экспертном совете, состоявшемся в Петрозаводске накануне.

Андрей Рогалевич, который на семинаре присутствовал, по его словам, как "физическое лицо", а не как беспартийный депутат от "Яблока", отметил, что партия совершила большую тактическую ошибку с точки зрения дальнейшей политической карьеры".

"Мне очень обидно, что "Яблоко" не участвует в выборах, - признался он. - Мне непонятна позиция "Яблока", потому что шансы на хорошую избирательную кампанию у них были, независимо от того, кто бы пошел: Слабунова, Ширшина или Рогалевич".

Рассуждая на круглом столе на тему, "что остается "яблочникам", политолог Олег Реут вспомнил о недавнем пикете в защиту уволенного директора лицея №13 Галины Васильевой. Акция была организована КПРФ, но к ней присоединились Андрей Рогалевич и Ольга Залецкая.

"Стоять рядом с коммунистами – это та чаша, которая выпадает "яблочникам", - констатировал политолог.

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