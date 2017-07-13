Рогалевич почти через год получил место в комитете парламента Карелии

Депутата Заксобрания Карелии Андрея Рогалевича включили в комитет по госустройству и местному самоуправлению регионального парламента.

Ранее депутат подавал заявления о включении его в различные комитеты, но коллеги по депутатскому корпусу не поддерживали его.

За решение включить Рогалевича в состав комитета по государственному устройству и местному самоуправлению 13 июля проголосовало большинство депутатов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".