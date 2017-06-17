РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета

Житель Петрозаводска залез на крышу и прочитал стихотворение Сергея Есенина.

В паблике "Живой Петрозаводск" петрозаводчанин разместил видео, на котором запечатлел, как он читает стихотворение Сергея Есенина "Я положил к твоей постели" с крыши дома в центре города.

Дествие происходило в ночь на 17 июня, в 3 часа.