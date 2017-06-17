11:16, 17 Июня 2017
РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета
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Житель Петрозаводска залез на крышу и прочитал стихотворение Сергея Есенина.
В паблике "Живой Петрозаводск" петрозаводчанин разместил видео, на котором запечатлел, как он читает стихотворение Сергея Есенина "Я положил к твоей постели" с крыши дома в центре города.
Дествие происходило в ночь на 17 июня, в 3 часа.
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