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Новости. Общество
15:16, 24 Октября 2017

Росгеология проведет поисковые работы на коренные алмазы в Карелии

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Росгеология изучит перспективную на алмазы Зареченско-Соколоозерскую площадь.

С холдингом заключен соответствующий государственный контракт. Объект расположен в Лоухском районе Республики Карелия.

Непосредственно выполнять работы на объекте будет АО "Северо-Западное ПГО", которое входитв государственный холдинг Росгеология.

"Мы должны будем локализовать перспективные участки ранга "куста" кимберлитовых тел, - пояснил управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин, - выполнить комплекс геолого-геофизических и буровых работ, составить карту прогноза алмазоносности площади масштаба 1:100 000 и, в случае выявления кимберлитовых тел, оценить прогнозные ресурсы алмазов по категории Р2".

Уже в этом году будут выполнены полевые геологические и геофизические работы, выделены перспективные локальные магнитные аномалии, подготовлены рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ на 2018 год, нацеленные на изучение перспективных участков ранга "куста" кимберлитовых тел и магнитных аномалий трубочного типа.

Окончание всех видов работ, предусмотренных контрактом, запланировано на IV квартал 2019 года. К этому времени геологи должны представить оценку ресурсов и свои рекомендации по последующей геологоразведке на территории.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-24 15:37:14
Австралийцы ранее искали. Где результат? Наука тоже ничего не даёт в виде Института геологии с престарелыми сотрудниками. Как же быть? Да закрыть их к чертовой матери и деньги не тратить.
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