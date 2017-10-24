Росгеология проведет поисковые работы на коренные алмазы в Карелии

Росгеология изучит перспективную на алмазы Зареченско-Соколоозерскую площадь.

С холдингом заключен соответствующий государственный контракт. Объект расположен в Лоухском районе Республики Карелия.

Непосредственно выполнять работы на объекте будет АО "Северо-Западное ПГО", которое входитв государственный холдинг Росгеология.

"Мы должны будем локализовать перспективные участки ранга "куста" кимберлитовых тел, - пояснил управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин, - выполнить комплекс геолого-геофизических и буровых работ, составить карту прогноза алмазоносности площади масштаба 1:100 000 и, в случае выявления кимберлитовых тел, оценить прогнозные ресурсы алмазов по категории Р2".

Уже в этом году будут выполнены полевые геологические и геофизические работы, выделены перспективные локальные магнитные аномалии, подготовлены рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ на 2018 год, нацеленные на изучение перспективных участков ранга "куста" кимберлитовых тел и магнитных аномалий трубочного типа.

Окончание всех видов работ, предусмотренных контрактом, запланировано на IV квартал 2019 года. К этому времени геологи должны представить оценку ресурсов и свои рекомендации по последующей геологоразведке на территории.