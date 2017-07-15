13:12, 15 Июля 2017
Росгвардия использовала разрушитель при обследовании подозрительной сумки на ж/д вокзале в Петрозаводске
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При обследовании подозрительной сумки, оставленной на железнодорожном вокзале в Петрозаводске, был применен разрушитель, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
Сегодня днем, 15 июля около 12.00, у киоска «СоюзПечать» на территории железнодорожного вокзала в Петрозаводске была обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия были вызваны оперативные службы Петрозаводска.
Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию ж/д вокзала и эвакуировали людей.
Плотная ткань не позволяла обследовать содержимое оставленной сумки, поэтому сотрудники Росгвардии приняли решение использовать разрушитель.
После выяснилось, что сука опасности не представляет, в ней находятся вещи.
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