Росгвардия рассказала, сколько оружия хранят жители Карелии

На сегодняшний день на территории Карелии зарегистрировано приблизительно 20 тысяч владельцев оружия, у которых на хранении находится 34 тысячи единиц.

В основной массе население держит у себя охотничье огнестрельное оружие, но за последние годы в регионе существенно выросла популярность травматических пистолетов. Об этом в прямом эфире на "Радио России-Карелия" 9 октября рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы территориального отдела Росгвардии по РК Олег Милашевский.

"Основная масса — 90 процентов — это охотничье огнестрельное оружие, как нарезное (свыше 7 тысяч стволов), так и гладкоствольное (24 тысячи), — уточнил он. — Кроме охотничьего оружия жители республики владеют более чем 3 тысячами единиц короткоствольного оружия самообороны, из которых 2 тысячи — травматические пистолеты. Как раз эти 2 тысячи были приобретены в течение последних 3-4 лет. Но хочу еще раз отметить, что основной массив — это охотничье оружие".

Вместе с тем, в 2017 году в Карелии было зарегистрировано всего 16 преступлений с применением огнестрельного оружия, отметил Милашевский, из которых в 3 случаях фигурировали зарегистрированные стволы. Кроме того, было совершено 2 факта хищения охотничьих ружей из сейфов граждан, однако с юридическими лицами, как и с "подконтрольными!" частными охранниками, инцидентов с оружием не происходило.

Эксклюзивное интервью с начальником территориального отдела Рогвардии по РК Николаем Путилиным и его заместителем, начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Олегом Милашевским слушайте на "Радио "России-Карелия".