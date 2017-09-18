Роскачество проверило питьевую воду

Что можно пить, а где выявлены нарушения?

Российская система качества проверила 58 образцов негазированной питьевой воды, среди которых были товары отечественного, финского, норвежского, грузинского, итальянского, армянского и французского производства, сообщает fontanka.fi. Нарушения нашли в 12 из них, 37 были признаны качественными, а 9 - высококачественными, сообщила пресс-секретарь Роскачества Мария-Марта Галичева.

Финский бренд Valio был признан качественным, но не удостоился высшей оценки из-за недостатка кальция, минеральных веществ, а также насыщенности воды солевыми компонентами натрия. "Требования к товарам повышенного качества были ужесточены. В частности, питьевая вода должна содержать оптимальное для человека количество минералов и кальция. Образец марки Valio абсолютно безопасен, однако не обеспечит потребителя необходимыми веществами", - рассказала "Фонтанке.fi" Мария-Марта Галичева.

В числе качественных брендов также оказались Aqua minerale, "Шишкин лес", "Святой источник", "Сенежская", "Эдельвейс" и другие. Товарами повышенного качества были признаны только девять образцов - Еvian, AQUANIKA, ARCTIC, Bon Aqua, "Волжанка", "Липецкий бювет, "Новотерская", "О! Наша семья", "Простое добро".

Нарушения были найдены в воде марок Aparan, Billa, Biovita, Courtois, "365 дней", "Архыз", "Бэхетле", "Главвода", "Д Дикси", "Норда", "Улеймская" и "Эльбрус". Самыми распространенными недостатками были слишком мягкая вода, недостоверная маркировка и большое количество микроорганизмов.