Роспотребнадзор Карелии проверяет воду и песок в местах отдыха

В республике все еще нет официальных пляжей, а лабораторные пробы песка и воды в местах отдыха не соответствуют требованиям.

В республике отсутствуют официально установленные пляжи, имеются только места отдыха у воды, сообщает Управление Роспотребнадзора.

В связи с тем, что санитарное законодательство содержит требования к качеству воды поверхностных водоемов в местах использования для рекреации и спорта, Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия ежегодно летом организует мониторинг качества воды водоемов и почвы в местах отдыха у воды по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям.

Летом прошлого года Управление и органы ГУ МЧС России по Республике Карелия определили наиболее популярные места массового отдыха у воды. Управление провело лабораторные исследования 41 пробы воды и песка. По результатам исследований 19 проб воды (46,3%) и 8 проб песка (19,5%) не соответствовали требованиям законодательства по микробиологическим показателям.

Информация о результатах исследований доведена до органов местного самоуправления, к полномочиям которых относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В марте-апреле 2017 года в адрес администраций органов местного самоуправления направлена информация о требованиях законодательства к использованию водных объектов в рекреационных целях. А с мая Управление организовало лабораторный контроль качества воды водоемов и песка в местах массового отдыха у воды на территории республики.