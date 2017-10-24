Роспотребнадзор Карелии разъяснил новые правила проверок предпринимателей

С января 2017 года изменились требования к процедуре рассмотрения Роспотребнадзором жалоб потребителей на качество услуг организаций.

Об этом на встрече с представителями бизнес-сообщества рассказала врио руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович.

По ее словам, новые правила установлены федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

"До обращения в Роспотребнадзор потребитель должен обратиться за защитой или восстановлением своих нарушенных прав к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо", - пояснила Котович.

Также она рассказала о внедрении проверочных листов при проведении плановых проверок.

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