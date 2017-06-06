Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы

Гражданам России, согласно данным доклада Роспотребнадзора, вдвое чаще стали ставить диагноз "ожирение".

"Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя", — сообщает "Газета.ру".

При этом в ведомстве пока не располагают данными за 2016 год.

Наиболее высок уровень заболеваемости ожирением в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08).

В министерстве здравоохранения России причиной роста считают улучшение диагностирования заболевания.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что дети мигрантов реже страдают ожирением, так как живут без бабушек.