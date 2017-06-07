Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Самым пьющим регионом России стала Магаданская область.В прошлом году показатель потребления алкоголя там превысил 14 литров чистого спирта на душу населения.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

В число самых пьющих регионов также вошли Москва, Сахалинская область и Республика Коми. Их жители потребляют более 13 литров спирта в год. Московская область стала лидером по потреблению пива — на каждого жителя приходится по 94,9 литра в год.

Самые низкие продажи крепких алкогольных напитков зафиксировали в республиках Ингушетия и Чечня. Там на каждого жителя приходится по 0,1 литра в год.

В докладе отмечается, что в целом за последние пять лет продажи крепкого алкголя в России снизились на 40%. Однако эксперты в усомнились в этой цифре. По их мнению, это снижение связано с падением официальных продаж и ростом серого рынка. Директор Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова считает, что данные Роспотребнадзора отражают не модель потребления, а структуру продаж алкоголя в стране.

"Сельские жители меньше покупают алкоголя в магазинах, продажи в которых учитывает статистика, при этом они сами производят самогон. В Москве и области употребление суррогатов не так развито — есть финансовая и физическая возможность покупать легальный алкоголь, но в целом те и другие в итоге примерно одинаково потребляют спиртное", — отметил он.

В мае Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. Россия вместе с Польшей оказалась на четвертом месте в этом списке. По данным организации, на каждого россиянина приходится около 12 литров выпитого алкоголя.