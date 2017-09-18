Роспотребнадзор поругал мэрию Петрозаводска за плохое уличное освещение

Администрацию Петрозаводска привлекли к ответственности за плохое освещение территории двора на ул.Профсоюзов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

Должностные лица карельского Роспотребнадзора установили, что мэрия Петрозаводска 4 мая с 21. 30. до 22.00 в нарушение санитарно-эпидемиологических требований не обеспечила освещение территории двора дома № 22 по ул. Профсоюзов в Петрозаводске: источник искусственного освещения на указанной придомовой территории отсутствует.

Своим действиями администрация Петрозаводского городского округа совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу о доказанности вины петрозаводской мэрии и назначил наказание в виде предупреждения.