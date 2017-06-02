Роспотребнадзор в Карелии откроет "горячую линию" по вопросам детского отдыха

Карельское управление Роспотребнадора сообщило о проведении 5 июня "горячей линии" на тему детского отдыха.

"Отдел защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия 5 июня 2017 с 14-00 до 15-00 проводит телефонную "горячую линию" по теме: "О порядке заключения договоров на детский отдых", - сказано в сообщении.

На вопросы граждан будет отвечать замначальника отдела защиты прав потребителей Анастасия Владимировна Горина.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные).