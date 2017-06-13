Россельхознадзор оштрафовал "Леруа Мерлен"

Управление Россельхознадзора оштрафовало гипермаркет товаров для дома и дачи "Леруа Мерлен Восток", говорится в материалах ведомства.

Решение принято региональным управлением по Москве, по Московской области, а также по Тульской области по итогам проведенной внеплановой проверки.

В ходе проверок гипермаркета выявлены множественные нарушения. В частности, реализация партий семян овощных и цветочных культур, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также не проведено профилактическое обеззараживание и карантинное фитосанитарное обследование помещения секции "Сад".

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