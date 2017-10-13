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Новости. Общество
18:20, 13 Октября 2017

Россельхознадзор прекратил ввоз помидоров из Белоруссии

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Запрет вступит в силу с 16 октября.

Россельхознадзор приостанавливает ввоз африканских и азиатских томатов, идущих через Белоруссию. Ведомство заподозрило, что на самом деле паслёновые поступают из стран, попавших под санкции, пишет "Московский комсомолец".

Россельхознадзор выступил с предложением прекратить с 16 октября поставки томатов из девяти стран Азии и Африки в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Речь идет об овощах, выращенных в Бангладеш, Гвинее, Джибути, Замбии, Йемене, Ливане, Сирии, Судане и Танзании.

В ведомстве подозревают, что на самом деле под видом африканских и азиатских томатов в Россию поступает продукция стран, попавших под продуктовые контрсанкции.

Так, в Россельхознадзоре получили информацию об увеличении Белоруссией импорта томатов из стран, в отношении которых Россия ввела ограничительные меры. При этом ведомство фиксирует значительное увеличение поставок в РФ белорусских помидоров, а также реэкспорта помидоров из Азии и Африки.

Установить точное происхождение этой продукции так и не удалось.

Запрет на ввоз в Россию ряда видов сельхозпродукции, в том числе овощей, был введен в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года. В июле 2017 года срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2018 года.

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