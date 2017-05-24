Россельхознадзор заявил о несостоятельности претензий со стороны финской компании

Территориальное управление Россельхознадзора заявило о несостоятельности претензий в свой адрес со стороны финской компании, высказанных на встрече с руководителем Карелии Артуром Парфенчиковым.

Напомним, 23 мая на встрече с Парфенчиковым ЗАО "Калис-Пром", которое находится в приграничном поселке Вяртсиля и имеет лесопильный завод, пожаловалось на долгое оформление фитосанитарных сертификатов на вывоз древесины в Финляндию.

"Требования российского законодательства обязательны для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Вывоз из России каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортера. По действующим правилам, при ввозе на территорию Финляндии хвойных лесоматериалов фитосанитарный сертификат необходим", - сообщили в управлении.

В ведомстве отмечают, что фитосанитарный сертификат на подкарантинную продукцию выдается после проведения исследования и получения экспортером заключения о ее фитосанитарном состоянии.

Фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, вывоз которой осуществляется из РФ, выдается на основании заявления участника внешнеэкономической деятельности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой продукции, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений.

В соответствии с действующим законодательством РФ решение о выдаче фитосанитарного сертификата или об отказе в его выдаче принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.

"Данные сроки строго соблюдаются должностными лицами управления, оказывающими государственные услуги: при допустимом сроке выдачи сертификата в три рабочих дня фактически документы выдаются в течение одного-двух рабочих дней. Фактов нарушения законодательства не имеется, - заявили в ведомстве. - Таким образом, высказанная представителем ЗАО "Карлис-Пром" на встрече с Артуром Парфенчиковым претензия в адрес Россельхознадзора в лице его территориального управления о долгом оформлении фитосанитарных сертификатов для вывоза древесины в Финляндию является несостоятельной".