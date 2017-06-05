Россия может перейти на электронные трудовые книжки

Правительство готово перейти на электронные трудовые книжки с 1 января 2018 года.

Об этом 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, пишет Regnum. Это произойдет, если удастся достичь согласия с работодателями и профсоюзами.

На данный момент речь идет о плавном переходе, когда некоторое время в ходу будут и бумажные, и электронные трудовые книжки. Как считают в правительстве страны, в случае перехода на электронное делопроизводство сведения о трудовой деятельности граждан можно будет получить "точно так же, как сегодня возможно получать разные справки по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи".

Как сообщает газета "Солидарность", профсоюзы выступают против полной замены бумажных трудовых книжек на электронные, хотя допускает их дублирование.