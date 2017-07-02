Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Россия заняла четвертое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, оценили эксперты.

Объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн рублей, или 39% от ВВП страны, пишет РБК. Хуже дела обстоят лишь у Украины, Нигерии и Азербайджана

Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри Ланка с показателем 38%.

Эксперты определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%, подсчитала ACCA. В ближайшие годы она будет сокращаться: до 22,5% в 2017 году, 22,1% в 2020 году и 21,4% в 2025 году, прогнозируют эксперты. В России показатель практически не меняется год от года: в 2011 году он составлял 39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%.