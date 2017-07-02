Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Экономика
12:30, 02 Июля 2017

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

По теме

После вмешательства прокуратуры в северных районах Карелии тариф на тепло юридическим лицам снизят, а населению – нет
01.07.17 13:08
После двух лет переговоров известный предприниматель из Петрозаводска Вадим Маркелов начал строить площадку с тренажерами в Финляндии
01.07.17 10:06
Минэкономразвития запускает льготное кредитование малого и среднего бизнеса
30.06.17 16:27
Все новости
Загрузка...

Россия заняла четвертое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, оценили эксперты.

Объем  теневой экономики России составляет 33,6 трлн рублей, или 39% от ВВП страны, пишет РБК.  Хуже дела обстоят лишь у Украины, Нигерии и Азербайджана

Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри Ланка с показателем 38%.

Эксперты определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%, подсчитала ACCA. В ближайшие годы она будет сокращаться: до 22,5% в 2017 году, 22,1% в 2020 году и 21,4% в 2025 году, прогнозируют эксперты. В России показатель практически не меняется год от года: в 2011 году он составлял 39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%.

По теме

После вмешательства прокуратуры в северных районах Карелии тариф на тепло юридическим лицам снизят, а населению – нет
01.07.17 13:08
После двух лет переговоров известный предприниматель из Петрозаводска Вадим Маркелов начал строить площадку с тренажерами в Финляндии
01.07.17 10:06
Минэкономразвития запускает льготное кредитование малого и среднего бизнеса
30.06.17 16:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков
26.06.2017, 14:28
Страшная трагедия на Ладожском озере превратилась в шоу а-ля "Голодные игры"
26.06.2017, 09:38
Жительница Петрозаводска, которая пропала в начале июня, найдена мертвой

Аналитика

30.06.2017 14:08
Обществоведение
Слово о статусе 1
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
"Мы видим реальное давление на бизнес" 3
27.06.2017 12:45
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2017 11:11
Личное мнение
Про жертв и палачей 5
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
"Надень сапоги и не бухти" 7
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (13)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»