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Новости. Общество
17:20, 12 Октября 2017

Россияне больше всего доверяют президенту, армии и спецслужбам

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Доверие россиян к силовым структурам за последние два года выросло, а к государственным и общественным институтам снизилось.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр". Наибольшее доверие у россиян вызывает президент (75% сейчас и 80% в 2015 году), армия (69% и 64% соответственно) и ФСБ (другие спецслужбы (57% и 50%).

По данным опроса, проведенного 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ, церкви, религиозным организациям сейчас доверяют 48% россиян (53% в 2015 году).

О доверии к СМИ говорят 30% респондентов (34% в 2015 году).

Доля россиян, доверяющих правительству, снизилась с 45% два года назад до 35% сейчас, Совету Федерации - с 40% до 35%, Госдуме - с 40% до 33%.

На областные органы власти полагается 31% россиян (38% в 2015 году), местные органы власти - 27% (32%), политические партии - 19% (20%).

Прокуратура вызывает доверие у 33% респондентов (ранее - 37%), полиция - у 30% респондентов (29%), суд - у 26% респондентов (29%).

Малому и среднему российскому бизнесу доверяют 29% опрошенных. Заметно меньше тех, кто доверяют крупному российскому бизнесу, деловым и промышленным кругам - 18%.

Еще 22% респондентов доверяют профсоюзам, 20% - российским банкам.

Треть опрошенных (34%) чувствуют доверие к российским благотворительным организациям.

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Комментарии

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User
2017-10-12 17:42:21
А чего же не спросили, сколько процентов россиян доверяют МММ? Было бы показательно.
ненец
2017-10-12 17:38:02
Из газеты "Правда". Главный редактор Циник.
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