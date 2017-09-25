Россияне назвали денежную сумму, необходимую для счастья

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о доходе, о котором мечтают жители страны.

Абсолютное большинство граждан России знает, какой ежемесячный доход сделает их счастливыми (89% смогли назвать конкретную сумму), только 3% сказали, что счастье не в деньгах.

Респондентам в возрасте 35-44 лет и жителям двух столиц требуется больше денег.

Самые скромные запросы у жительниц сел и деревень.

Подробнее о том, сколько все-таки требуется денег для счастья, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".