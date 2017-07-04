Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
20:20, 04 Июля 2017

Россияне назвали Германию самой привлекательной страной для эмиграции

По теме

ФОТО: Волочкова в трусах показала очередную растяжку
04.07.17 19:40
ФОТО: Актер Максим Матвеев стремительно теряет вес
04.07.17 19:10
Внесены изменения в правила дорожного движения
04.07.17 18:40
Все новости
Загрузка...

ВЦИОМ провел исследование, куда бы россияне хотели переехать на ПМЖ.

Так, 13% россиян назвали Германию наиболее привлекательной страной для постоянного проживания, в 2016 году такое же мнение имели 12% респондентов. На втором месте находятся США (10% в 2017 году и 7% в 2016 году). Третью строчку в рейтинге заняла Австралия — 7% россиян хотели бы проживать в этой стране, в 2016 году такое желание выражали 2% опрошенных.

Всего переехать за границу хотели бы 10% россиян.

Среди опрошенных такое желание изъявили 25% молодых людей (от 18 до 24 лет) и 16% людей в возрасте от 25 до 34 лет. Среди жителей Москвы и Петербурга о желании переехать заявил 21% респондентов. 17% участников опроса хотели бы переехать в течение года-двух против 7% в 2016 году. Также стало меньше тех, кто не думал о сроках переезда — 43% в текущем году против 51% в 2016 году.

Россияне указали на более высокий уровень культуры (11%) и медицины (4%) в другой стране, соблюдение прав человека (10%) и уровень безработицы в России (4%). Также 13% респондентов назвали одной из причин переезда отсутствие симпатии к политике, проводимой властями (7% россиян говорили о том же в прошлом году) и категорическое нежелание жить в России (10% опрошенных в 2017 году против 3% россиян в 2016 году). Вместе с этим 89% россиян не хотели бы покидать Россию и переезжать жить в другую страну.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проходил 20—22 июня среди 1800 респондентов.

По теме

ФОТО: Волочкова в трусах показала очередную растяжку
04.07.17 19:40
ФОТО: Актер Максим Матвеев стремительно теряет вес
04.07.17 19:10
Внесены изменения в правила дорожного движения
04.07.17 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
27.06.2017, 13:56
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель отомстил нарушителю, который его подрезал

Аналитика

Сегодня 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 2
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 6
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 14
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 4
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 12
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
03.07.2017 16:55
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (10)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
Холодное танго
Ночь Рома и Колы
2:22
Очень плохие девчонки
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»