Россияне назвали главные жизненные ценности

Россияне больше всего ценят здоровье, отношения в семье и безопасность, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Также респонденты заявили о важности социальной инфраструктуры в месте проживания (96 пунктов), среды обитания (93 пункта), материального положения (90 пунктов), возможности общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и достижения поставленных целей (83 пункта), сообщают РИА Новости.

При этом наименее важными сторонами своей жизни россияне считают возможность карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческую самореализацию и наличие досуга (по 46 пунктов).

Социологи отмечают рост внимания жителей страны к экономической и политической ситуации: этот показатель увеличился с 76 пунктов в 2014 году до 83-х в 2017 году. Кроме того, падает значение климата: 36 пунктов против 61-го три года назад.

Директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов считает, что снижение привлекательности социального статуса и карьеры может говорить о том, что молодые люди не видят для себя подобных возможностей и реализуются в других областях. Именно поэтому забота о здоровье, спорт, внимание к экологии и качеству социальной инфраструктуры демонстрируют рост или сохраняют популярность, считает эксперт.

Социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.