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Новости. Общество
19:40, 25 Сентября 2017

Россияне назвали лучший способ хранения денег

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Самым надежным способом сохранения денег для россиян остается покупка недвижимости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Вкладывать деньги в жилье предпочитают 46 процентов респондентов, пишет "Лента.ру". Социологи подчеркнули, что эта доля практически не изменилась за два года. Для сравнения, в 2015 году в недвижимость инвестировали 45 процентов россиян.

Хранить деньги в банках предпочитают 29 процентов респондентов, при этом наличность в рублях выбирают 17 процентов участников опроса, в иностранной валюте — 10 процентов. Еще 14 процентов скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7 процентов купили бы акции предприятий, а 5 процентов респондентов признались, что отнесли бы средства в пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2017-го общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг 74 миллиардов евро, что на 25 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В российские объекты за три месяца вложили 0,8 миллиарда евро — в два раза больше, чем в прошлом году.

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