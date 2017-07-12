Россияне отдают почти половину зарплаты на ипотеку

Однако эксперты подсчитали, что ипотека в 2017 году стала доступнее.

За последний год россияне стали меньше тратить на обслуживание ипотечных кредитов, сообщает издание "Известия" со ссылкой на Банк России.

Если в начале 2016 года на обслуживание жилищных кредитов в среднем уходило 49% от зарплаты, то в I квартале 2017 года — уже 45%. Сейчас у россиян остается больше свободных средств после внесения платежа по ипотеке.

Чем объясняют эксперты этот процесс, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".