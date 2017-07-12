15:39, 12 Июля 2017
Россияне отдают почти половину зарплаты на ипотеку
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Однако эксперты подсчитали, что ипотека в 2017 году стала доступнее.
За последний год россияне стали меньше тратить на обслуживание ипотечных кредитов, сообщает издание "Известия" со ссылкой на Банк России.
Если в начале 2016 года на обслуживание жилищных кредитов в среднем уходило 49% от зарплаты, то в I квартале 2017 года — уже 45%. Сейчас у россиян остается больше свободных средств после внесения платежа по ипотеке.
Чем объясняют эксперты этот процесс, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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