Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для счастья и сколько нужно получать, чтобы быть богатым.

Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения, сообщает "РИА Новости".

А для того, чтобы считаться богатым, нужно, по мнению россиян, получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

Количество людей, считающих, что в России велика разница между богатыми и бедными, с 2011 года снизилось на 4%. Также уменьшилось на 7% число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. При этом 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны.

По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%.

Как следует из опроса, половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека.

Относительно бедности мнения разделились: 37% считают, что она также делает человека хуже, еще 37% сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает человека лучше.