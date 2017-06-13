Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Верховный суд разрешил жильцам требовать возмещения морального вреда за некачественную работу ЖКХ.

Пленум Верховного суда РФ по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ постановил, что жильцы имеют право на возмещение морального вреда за низкое качество коммунальных услуг или значительные перебои в электро- и водоснабжении. Об этом сообщает news.mail.

Помимо денежной компенсации собственники и наниматели жилья, согласно постановлению, могут претендовать на снижение стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от оплаты. Для доказательства фактов некачественной работы ЖКХ разрешено использовать аудио- и видеозаписи показаний свидетелей или экспертов. Отсутствие вины в этом случае должно быть доказано в судебном порядке самим исполнителем коммунальных услуг.

В то же время жильцы не освобождаются от внесения платы за содержание и текущий ремонт не используемого ими общего имущества (например, лифта) даже при отсутствии письменного договора с управляющей организацией. Эта плата включает в себя взнос на капремонт.