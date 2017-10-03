12:57, 03 Октября 2017
Россияне стали тратить больше денег на покупку машин
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За первые восемь месяцев 2017 года в России было куплено автомобилей на общую сумму в 1,1 триллиона рублей.
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
С января по август россияне потратили на покупку иномарок 1,1 трлн рублей. Это на 11% выше, чем в аналогичном временном периоде прошлого 2016 года.
Какие машины предпочитают покупать россияне, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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