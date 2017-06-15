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18:20, 15 Июня 2017

Россияне - в тройке лидеров по отказам в предоставлении финского гражданства

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Об этом сообщается в отчете миграционной службы Финляндии.

За первые пять месяцев этого года 88 граждан России получили отказ в предоставлении финского гражданства, что составляет 8,2% от всех отказов, пишет "Фонтанка.FI".

Как сообщается в отчете Миграционной службы Финляндии, россияне по отказам обогнали даже эстонцев (68), украинцев (55) и сомалийцев (43).

В количественном отношении чаще без паспорта Суоми остаются только румыны (90) и иракцы (105). Последним финские чиновники отказывают в 60% случаев, если брать данные с мая 2016-го по май 2017-го.

Стоит отметить, что россияне занимают первое место по числу полученных в прошлом году финских паспортов. В 2016 году наши соотечественники получили 21,5% всех финских паспортов, выданных гражданам других стран. С января по май 2017 года около 2800 иностранцев получили отказ финских властей.

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