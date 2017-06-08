15:25, 08 Июня 2017
Россиянин сбежал из Карелии в соседнюю страну
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Мужчина добровольно пришел в полицию.
Гражданин России 7 июня незаконно пересек российско-финляндскую границу, сообщает fontanka.fi со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии. Он проследовал из Сортавальского района Карелии в финский муниципалитет Китеэ.
Пограничники Суоми запустили поисковую операцию, однако вскоре нелегал сам пришел в местную полицию и попросил политического убежища. Личность просителя не раскрывается.
В мае 2017 года три человека также перешли через границу Карелии и ходатайствовали об убежище.
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