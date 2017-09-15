Российские поставщики хотят обложить иностранные онлайн-компании налогом

В правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу "налога на Google", сообщает "Коммерсантъ".

Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, следует из поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", разработанных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Такие меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, говорят их представители.

АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, "М.Видео", "Эльдорадо" и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", рассказал источник “Ъ”, знакомый с его подготовкой. В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи € и весом до 31 кг, говорит собеседник “Ъ”. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара, уточняет собеседник “Ъ”. При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС, уточняет источник “Ъ”.