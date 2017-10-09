Российские предприниматели рассказали, что им мешает вести бизнес

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследований, посвященных деятельности предпринимательского сообщества в стране.

ВЦИОМ и бизнес-школа "Сколково" представили данные исследований, посвященных предпринимательству в России. Эксперты зафиксировали постепенное снижение желания россиян открывать свой бизнес: с 32% в 2008 году до 22% в 2017 году, сообщают "Вести Карелии".

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