13:53, 10 Июня 2017
Российские студенты назвали "символ настоящего патриотизма"
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Для большинства российских студентов (79%), символом настоящего патриотизма являются ветераны Великой Отечественной войны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социологии студенчества, сообщают РИА Новости.
Согласно опросу, для 34% опрошенных примером настоящего патриота является президент России Владимир Путин, еще для 27% — гражданские активисты и волонтеры.
Добавляется, что 43% студентов заявили, что меньшинство российской молодежи являются патриотами, 35% респондентов ответили, что таких людей половина. Для 64% опрошенных понимание патриотизма заключается в том, чтобы стремиться к изменению положения дел в стране ради ее достойного будущего, для 60% — работать и действовать во благо страны.
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