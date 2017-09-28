Российские железные дороги поздравят пожилых россиян с праздником скидкой

Пассажиры старше 60 лет смогут оформить билеты в купе 1 октября со скидкой 50%.

Холдинг "РЖД" поздравит представителей старшего поколения с Международным днем пожилого человека, который весь мир отмечает 1 октября.

В этот день пассажиры старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 50%.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на любые даты отправления поездов внутригосударственного сообщения. Главными условиями акции являются возраст пассажира и дата оформления проездного документа – 1 октября. Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье.

Оформить проездные документы пожилые люди смогут как в кассах дальнего следования, так и на сайте ОАО "РЖД". В случае приобретения документа на сайте скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и сайте ОАО "РЖД в разделе "Акции (специальные тарифы)".