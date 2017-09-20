12:05, 20 Сентября 2017
Ростехнадзор обеспокоен подготовкой к зиме двух городов в Карелии
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Инспекторы северо-западного управления Ростехнадзора по Карелии выявили неготовность двух республиканских котельных к работе в зимний отопительный период.
Об этом сообщил заместитель руководителя северо-западного управления Ростехнадзора по Карелии Юрий Ефименко в интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии".
"Есть несколько точек, вызывающих наибольшую обеспокоенность. Скажем, вот котельная №1 в Пудоже была обследована специализированной экспертной организацией. И эта экспертная организация сделала вывод, что здание находится в аварийном состоянии", - сказал Ефименко.
Подробнее читайте в материале издания.
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