Ртутные лампы можно будет завтра сдать в Петрозаводске

В этот четверг, 21 сентября, в карельской столице пройдет акция по приему у населения ртутных ламп и градусников.

Как и всегда, по районам города проедет белый фургон "экомобиль" (см.график). В Центре "экомобиль" встает на ул. Красной (от "Морозко" до "Спорттоваров" – где найдет место для парковки); на Кукковке – за "Добрыней", со стороны улицы Питкярантской, уточняется в анонсе мероприятия.

Приносить можно: энергосберегающие лампы, кроме светодиодных (спиральки, шары, трубки); ртутные термометры. У одного человека принимают не более 5 штук.

"Если у вас намного больше, например, вы устроили сбор во всем подъезде, предупредите заранее, что подойдете с большим объемом к такой-то точке, позвонив в офис карельского представительства экологического предприятия "Меркурий": 8 (814 2)79-63-76", - просят организаторы.

Отметим, что ртутьсодержащие отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовыми, поскольку ртуть и ее пары на свалках не разлагаются, а проникают с грунтовыми водами и осадками в водоемы и почву, отравляя все вокруг: ягоды, грибы, рыбу.

Акция "Экомобиль" проводится в Петрозаводске каждый третий четверг месяца.

Подробности – в паблике мероприятия.