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Новости. Общество
10:41, 20 Октября 2017
фото: Валерий Поташов

Реут сравнил с фарсом обсуждение кандидатур на пост детского омбудсмена Карелии

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Общественное обсуждение кандидатур на должность детского омбудсмена в Карелии не дало никакого практического результата, считает политолог Олег Реут.

Как пишет Реут, Первое заседание общественнопалатного клуба состоялось почему-то в Петрозаводском государственном университете. В президиуме расположились четверо. Наталья Вавилова, руководитель Общественной палаты Карелии, и три кандидата на должность уполномоченного: Светлана Барташевич, Елена Пальцева и Геннадий Сараев.

Вавилова сообщила, что первое заседание дискуссионного клуба будет посвящено теме "Защита прав детей – какой она должна быть?". Уже в этом чувствовался "разрыв" формата, так как практически все присутствующие собрались несколько с другим намерением – помочь своему кандидату, либо задавая неприятные вопросы его оппонентам, либо прямо выражая ему поддержку. Тем не менее, ведущая этого как будто не замечала и с энтузиазмом говорила, что будет "использоваться свободный микрофон", "очень важно выступать в уважительной манере" и самоё на её взгляд главное – "обсуждать самые-самые сложные вопросы". При этом она строго поведала, что всё сказанное будет зафиксировано в протоколе, чтобы как можно скорее "направить его нашему главе" и "довести до Артура Олеговича все выступления". В какой-то момент начало казаться, что, собственно говоря, всё и делается только ради этого протокола, у которого будет практически один, зато очень важный читатель.

Подробнее читайте здесь.

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