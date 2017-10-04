Руководитель дорожного комитета Карелии Евгений Пыленок уволился и возвратился в Москву

Вопрос о его приемнике в правительстве собираются решить в течение октября.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", глава республики Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении от занимаемой должности и.о. председателя госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка.

Напомним, что москвич Пыленок до приезда в Петрозаводск работавший советником председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги", был назначен руководителем дорожного комитета Карелии указом того же Парфенчикова от 24 апреля.

Мы попытались узнать, почему же так быстро ему пришлось оставить эту непростую должность.

Продолжение читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".