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Новости. Политика
09:16, 04 Октября 2017

Руководитель дорожного комитета Карелии Евгений Пыленок уволился и возвратился в Москву

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Вопрос о его приемнике в правительстве собираются решить в течение октября.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", глава республики Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении от занимаемой должности и.о. председателя госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка.

Напомним, что москвич Пыленок до приезда в Петрозаводск работавший советником председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги", был назначен руководителем дорожного комитета Карелии указом того же Парфенчикова от 24 апреля.

Мы попытались узнать, почему же так быстро ему пришлось оставить эту непростую должность.

Продолжение читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2017-10-04 10:37:33
Неужели Кумиров возвращается? Еще один прокурорский и приставской кадр, просто атас.
однозначно
2017-10-04 09:58:57
не сексуальный
кир
2017-10-04 09:51:44
Правильно сделал, ещё молодой.
YellowSubmarine
2017-10-04 09:22:40
Теряем, теряем "лучшие кадры"! Хоть караул кричи!!!
Гарик
2017-10-04 09:20:50
Так бы и приставы и менты правительства Карелии сделали самостоятельно , потом поедете в "кандалах и без погон"
Гость
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