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06:40, 24 Мая 2017

Руководитель Карелии пообещал разобраться с переселением петрозаводской поэтессы

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Писатели попросили Парфенчикова помочь доценту ПетрГУ Светлане Захарченко.

На встрече в Национальной библиотеке 23 мая член Союза российских писателей, журналистка и поэт Светлана Бердова обратилась к Артуру Парфечикову с просьбой рассмотреть вопрос с переселением из аварийного жилья поэта Светланы Захарченко.

Светлана Захарченко - поэт, преподаватель Петрозаводского государственного университета, бессменный руководитель поэтической творческой группы «Я» – школы, через которую прошли многие сегодняшние поэты Карелии. 

Захарченко живет на улице Гоголя, в доме 1946 года постройки. Здесь выросли ее дети, теперь растут внуки. Условия проживания, по словам коллег по цеху, неприемлемые. Дом признан аварийным, и Светлане Захарченко положено новое жилье по решению суда. С декабря прошлого года семья сидит на чемоданах и коробках в ожидании переезда, однако вопрос не решается.

Артур Парфенчиков сказал, что с расселением в Карелии, по-прежнему, все сложно. Необходимо строить целые комплексы социального жилья, и полностью решить проблему удастся лишь через несколько лет. По вопросу переезда Светланы Захарченко уже инициирована встреча с главой Петрозаводска Ириной Мирошник. Парфенчиков пообещал еще раз обратить ее внимание на этот вопрос, а также попросил министерство культуры подготовить для него подробную информацию по теме.

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