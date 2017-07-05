Руководитель Карелии считает, что нужно создавать мифы и у Петрозаводска должен быть свой святой

Артур Парфенчиков побывал на раскопках на площади Кирова.

Днем 5 июля раскопки на месте сгоревшего осенью 1924 храма Воскресения Господня на площади Кирова в Петрозаводске показали врио главы Карелии, а также журналистам.

- Мы не ожидали, что наши предки могли строить такие здания, толщина стены – 2,5 метра, - пояснил во время визита на раскопки протоиерей Константин Савандер. – Храм был двухэтажным, златоглавый верх был деревянный, а нижняя – кирпичная, на таком мощном фундаменте, просто каких-то циклопических размеров. Мы изначально планировали, что здесь будет музейное окно с фундаментом на глубине, но вышло вот так. …Мы долго размышляли, как это все оформить, и решили восстановить историческую форму часовни Фаддея Петрозаводского. Археологи говорят, что это Петрозаводская Помпея. Мы закрыли бы это музейным окном, но, если бы это были какие-то светские палаты, как в Москве, то да. Но это святыня. К ней хочется прикоснуться, приложиться. Сейчас есть два варианта. Либо мы оставляем музейное окно, а с восстановление часовни уходим в 2026 год, либо мы с весны начинаем строить цокольный этаж, который будет являться куполом для сохранения фундамента, а сверху возникнет часовня, которую одобрили архитекторы.

-Я могу дать оценку только с точки зрения заключения специалистов, - сказал Артур Парфенчиков. – По их мнению, это действительно неожиданная находка, что так хорошо сохранился фундамент собора начала XIX века, и это подтверждают те артефакты, которые здесь найдены. Конечно, надо с учетом мнения историков, археологов, привлекая общественность, определиться, в каком виде все это будет сохранено, как использовано как предмет музейной экспозиции. Конечно, для музея это очень интересный формат, который применяется в некоторых городах. Надо обсуждать, думать, смотреть. Я высказал мнение, что все нужно делать не спеша, но основательно, чтобы получился в конечном итоге хороший историко-культурный объект, который давал бы понимание о нашем городе, определял бы связь времен. Верующие просят, чтобы был доступ к святыням. Надо все учитывать – и мнение архитекторов, и историков, и верующих, и горожан. Мне нравятся существующие предложения архитекторов. Нам важно восстановить исторический облик часовни, понятно, что собор мы восстановить не имеем возможности. Уже приезжают экскурсии, сегодня здесь были паломники из Ярославля. Поэтому ошибается тот, кто считает, что это не будет иметь никакого исторического значения. Я призываю горожан и жителей Карелии бережно относиться к собственной истории. Думаю, что в конечном итоге это будет смотреться органично, и мы привыкнем. Здесь будет музейно-туристический объект. У многих городов есть свой символ: у Петербурга – Ксения Петербургская, у Москвы – Матрона. А у Петрозаводска – Фаддей. Как правильно сказали историки, мифы тоже надо создавать, потому что они помогают жить.



