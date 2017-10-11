Руководитель пенсионного фонда Карелии Николай Левин встретится с жителями Древлянки

Сегодня, 11 октября, для жителей Древлянки пройдет День ПФР, сообщили в пенсионном фонде Карелии.

В среду, 11 октября, c 16 до 18 часов, в офисе клиентской службы Пенсионного фонда на бульваре Интернационалистов 17-А пройдет "День ПФР для жителей Древлянки".

Откроет День ПФР управляющий Пенсионным фондом Карелии Николай Левин, который расскажет об основных положениях действующего пенсионного законодательства и ответит на интересующие граждан вопросы. В ходе мероприятия специалисты профильных отделов дадут индивидуальные консультации, откроют доступ в "личный кабинет гражданина" на сайте ПФР и проведут экспресс-обучение по работе в нем.

Предварительной записи не требуется. Главное - не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.

В ПФР сообщают, что услуги в офисе на Древлянке предоставляются всем жителям Петрозаводска и Прионежского района.