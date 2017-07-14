Руководитель "Ростелекома" в Карелии встретился с представителями петрозаводских СМИ

В Музее связи журналисты познакомились с богатой экспозицией и услышали интересные истории.

13 июля руководитель Карельского филиала компании "Ростелеком" Александр Левашев встретился с представителями средств массовой информации Петрозаводска.

Встреча прошла в Музее истории связи Карельского филиала "Ростелекома" и была приурочена к 130-летию со дня изобретения граммофонной пластинки. Экскурсию провел основатель и хранитель музея, ведущий инженер-метролог компании Виталий Брусникин.

В рамках события гостям музея были презентованы одни из первых лаковых пластинок фирмы Берлинера 1899 года, дореволюционные русские и зарубежные издания, патефонные пластинки различных отечественных предприятий, долгоиграющие и современные стерео- и квадрафонические пластинки.

Также гости смогли послушать, как звучали грампластинки на аппаратах с многолетней историей. Именно благодаря грамзаписям сегодня у нас есть возможность услышать голоса знаменитых исполнителей ХIX-XX: певцов, музыкантов, актеров, чтецов, а также речи исторических деятелей. В течение почти целого столетия граммофонный диск оставался основным источником "консервированной" звуковой информации в быту.

"Сегодня Музей истории связи является единственным в Карелии собранием, где представлена вся история развития аппаратуры воспроизведения механической записи. Благодаря стараниям основателя музея фонд регулярно пополняется, а экспозиции вызывают интерес, как у представителей отрасли связи, так и у детей и взрослых. Наша компания с уважением относится к профессиональному наследию, бережно хранит традиции и при этом идет вперед к новым технологиям, предоставляя современные телекоммуникационные услуги", - подчеркнул Александр Левашев.