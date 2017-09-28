Руководитель УФАС Карелии рассказал, какие сферы бизнеса "притягивают жулье"

На коллегии УФАС в Петрозаводске руководитель антимонопольной службы в Карелии назвал самые коррупционные сферы бизнеса.

В их числе поставки медоборудования и лекарств, строительство и дорожные работы.

"Эти отрасли являются серьезно бюджетом наполненными. В них большие денежные средства крутятся. И они, к сожалению, имеют из-за этого притяжение жулья различного рода",- заявил Пряхин.

Подробнее осговоре нарушителей читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".