16:23, 28 Сентября 2017
Руководитель УФАС Карелии рассказал, какие сферы бизнеса "притягивают жулье"
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На коллегии УФАС в Петрозаводске руководитель антимонопольной службы в Карелии назвал самые коррупционные сферы бизнеса.
В их числе поставки медоборудования и лекарств, строительство и дорожные работы.
"Эти отрасли являются серьезно бюджетом наполненными. В них большие денежные средства крутятся. И они, к сожалению, имеют из-за этого притяжение жулья различного рода",- заявил Пряхин.
Подробнее осговоре нарушителей читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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