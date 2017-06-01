Руководителю Управтодора Карелии продлили срок задержания на 72 часа

Петрозаводский городской суд продлил на 72 часа срок задержания руководителя Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Соответствующее решение принял в четверг судья Дмитрий Хромых, рассмотрев ходатайство следователей.

Следователи считают, что Никитин, как и арестованный ранее на 2 месяца его заместитель Новкшонов, если окажется на свободе, может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Кроме того, по данным следствия, в деле фигурирует тайный свидетель, на которого Никитин и Новокшонов, будучи на свободе, могут оказать давление.

Адвокат заявил встречное ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа. Суд удовлетворил просьбу защиты.

Ранее сообщалось, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.