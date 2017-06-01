Новости. Криминал
17:08, 01 Июня 2017

Руководителю Управтодора Карелии продлили срок задержания на 72 часа

По теме

Руководителю Управтодора Карелии продлили срок задержания на 72 часа
01.06.17 17:08
Подросток в Беломорске схватил товар и убежал из магазина
01.06.17 16:45
Бизнесмен получил 7 лет "условно" и 10 млн рублей штрафа за взятку при строительстве дома в Петрозаводске
01.06.17 15:05
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд продлил на 72 часа срок задержания руководителя Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Соответствующее решение принял в четверг судья Дмитрий Хромых, рассмотрев ходатайство следователей.

Следователи считают, что Никитин, как и арестованный ранее на 2 месяца его заместитель Новкшонов, если окажется на свободе, может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Кроме того, по данным следствия, в деле фигурирует тайный свидетель, на которого Никитин и Новокшонов, будучи на свободе, могут оказать давление.

Адвокат заявил встречное ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа. Суд удовлетворил просьбу защиты.

 Ранее сообщалось, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.

По теме

Руководителю Управтодора Карелии продлили срок задержания на 72 часа
01.06.17 17:08
Подросток в Беломорске схватил товар и убежал из магазина
01.06.17 16:45
Бизнесмен получил 7 лет "условно" и 10 млн рублей штрафа за взятку при строительстве дома в Петрозаводске
01.06.17 15:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"

Аналитика

31.05.2017 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 2
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Иоланта
В кинотеатрах (8)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Одаренная
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Нелюбовь
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»