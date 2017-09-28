Руководство "Автоспецтранса" считает, что в Петрозаводске нужно поднять тариф на вывоз мусора

Депутаты Петросовета посмотрели, как организован вывоз бытовых отходов.

Сотрудники ПМУП "Автоспецтранс" во главе с его директором Сергеем Мамоновым 27 сентября провели для народных избранников экскурсию по территории и рассказали, как в Петрозаводске устроен вывоз мусора.

Маршруты мусоровозов определяет логист предприятия, который следит за передвижением машин в режиме реального времени. Каждый автомобиль оборудован системой ГЛОНАСС, благодаря чему логист видит, какие точки сбора мусора в течение рабочего дня посетил тот или иной экипаж.

Муниципальное предприятие занимает более трети рынка вывоза мусора в городе, примерно такова же доля его главного конкурента – компании "Озон". Машины "Автоспецтранса" обслуживают 3828 площадок, всего в городе работает 16 автомобилей. Объезд площадок начинается около семи часов утра, заканчивается иногда после 22.00.

Основная часть отходов, прежде всего, строительный мусор – вывозится на полигон в Орзеге. В последние годы существенно экономить место на нем удается благодаря уплотнителю мусора TANA. Кроме того, часть отходов – бумагу и картон, пластик, железо, стекло – на предприятии отбирают и сдают как вторичное сырье. Это приносит "Автоспецтрансу" дополнительную прибыль.

Крупногабаритный мусор на территорию "Автоспецтранса" завозит и его главный конкурент, "Озон". За переработку отходов частная компания платит около полутора тысяч рублей за машину (142 рубля за кубометр).

По словам Сергея Мамонова, предприятию требуется обновление автопарка. Для этого, считает директор "Автоспецатранса", городские власти должны поднять для предприятия предельный тариф на вывоз мусора на 28 рублей. Депутаты, впрочем, в аргументах мусоросборщиков сомневаются.