Руководство Карелии предлагает назвать Человека года

Ходатайства нужно направлять на имя главы республики.

По сложившейся традиции в конце года будут названы лучшие люди республики, которые войдут в состав лауреатов 2017 года Республики Карелия и будет назван Человек 2017 года Республики Карелия.

Руководство республики обращается к жителям с предложением назвать тех, кто достоин этого высокого звания в 2017 году. Среди лауреатов надеются увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования и других профессий, которые в 2017 году внесли существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, а также вели активную общественную и благотворительную деятельность, добились весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения. Ходатайства о включении граждан в число лауреатов 2017 года Республики Карелия и о признании гражданина Человеком 2017 года Республики Карелия с указанием заслуг и достижений соискателя звания необходимо не позднее 10 ноября 2017 года направить на имя главы Республики Карелия Артура Парфенчикова по адресу: 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по телефону (8142) 79-93-80.