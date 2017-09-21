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Новости. Экономика
12:32, 21 Сентября 2017

Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию

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Наиболее успешная молодежь карельской столицы покидает республику из-за невозможности найти работу, заявила замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко на конференции в рамках международного проекта "Борьба с молодежной безработицей".

Конференция проходит сегодня в столице Карелии.

По словам Ермоленко, количество молодежи в возрасте от 18 до 23 лет ежегодно сокращается на 10%, причем такая тенденция отмечается с 2012 года. 

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Lana
2017-09-21 13:25:30
Уезжает не только молодежь, но и люди зрелого возраста с высокой квалификацией, опытом и стажем, так как жизнь в Карелии дорогая, а зарплаты очень низкие.
god
2017-09-21 13:41:04
Lana, В понедельник инаугурация! САМ обещал Путину, что теперь заживем!!!
новый
2017-09-21 12:40:53
А которые остались - худшие. Лузеры. У Ермоленко в голове вата
анти
2017-09-21 13:24:34
новый, а между лучшими и худшими, по вашему мнению, никого нет? Может, вата у вас в голове? Или детские комплексы?
кир
2017-09-21 12:40:07
Правильный выбор молодёжи. А вы, пенсионерки, всё держитесь на хлебных местах и никак не уволить.
анти
2017-09-21 13:22:21
кир, хотите на место ермоленко? :)
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