12:32, 21 Сентября 2017
Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию
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Наиболее успешная молодежь карельской столицы покидает республику из-за невозможности найти работу, заявила замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко на конференции в рамках международного проекта "Борьба с молодежной безработицей".
Конференция проходит сегодня в столице Карелии.
По словам Ермоленко, количество молодежи в возрасте от 18 до 23 лет ежегодно сокращается на 10%, причем такая тенденция отмечается с 2012 года.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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