Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию

Наиболее успешная молодежь карельской столицы покидает республику из-за невозможности найти работу, заявила замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко на конференции в рамках международного проекта "Борьба с молодежной безработицей".

Конференция проходит сегодня в столице Карелии.

По словам Ермоленко, количество молодежи в возрасте от 18 до 23 лет ежегодно сокращается на 10%, причем такая тенденция отмечается с 2012 года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".