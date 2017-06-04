Рыбак с затонувшего на Ладоге катера проплыл до берега 1,5 километра

Плывшего к берегу человека заметили ночевавшие на берегу Ладоги рыбаки и вышли навстречу на лодке.

Выжившего на Ладоге жителя Ленобласти спасла пластиковая канистра. Сейчас мужчина уже принимает участие в поисках своего товарища и собаки, сообщили 47news в правоохранительных органах.

По уточненным данным, алюминиевый катер пошел ко дну в начале четвертого утра 4 июня у южного побережья Ладожского озера. В нем находилось трое рыбаков и собака.

Как ранее сообщалось, один из рыбаков смог доплыть до берега, второй утонул, тело уже нашли, третьего ищут. О судьбе собаки информации нет.

Выяснилось, что плывущего к берегу человека заметили ночевавшие на берегу Ладоги рыбаки и вышли навстречу на лодке. На мужчине был спасательный жилет, прорезиненный костюм, а держался он за пустую пластиковую канистру.

Согласно данным сервиса Gismeto, в четвертом часу утра на Ладожском озере преобладал ветер западного направления. Скорость равнялась 2 метрам в секунду, было около плюс 3-х.

Выяснилось, что мужчине 55 лет, зовут Сергей, живет в деревне Хвалово Волховского района. Его доставили на рыболовную базу "Креницы" неподалеку.

По словам директора базы Владимира Егорова, мужчину напоили горячим чаем и дали теплую одежду.

"Он рассказал, что ему пришлось плыть километра полтора. Потом на мелководье уже брел. Говорит, что лодка быстро ко дну пошла. Один его товарищ сразу захлебнулся, а второй вместе с собакой пытался выплыть. Но тут ведь как. С одной стороны, вроде собака и помочь может, а с другой, она же брыкается", - рассказал Егоров.

По словам правоохранителей, в настоящее время выживший рыбак участвует в поисково-спасательной операции. Перед этим он съездил на машине домой. С его слов, все в лодке были трезвы.

Поиски продолжают спасатели поисково-спасательного отряда "Новоя Ладога". На месте также работают следователи Следственного комитета Ленобласти.