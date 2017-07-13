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Новости. Общество
09:03, 13 Июля 2017

Рыбаки пожаловались на ладожскую нерпу

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В Карелии занесенная в Красную книгу нерпа оставляет рыбаков без улова.

Накануне врио главы Карелии Артур Парфенчиков посещал Сортавальский район и рыбаки, которые ловят рыбу на Ладожском озере, пожаловались ему на занесенную в Красную книгу ладожскую нерпу, выедающую рыбу в сетях. Местные жители говорят, что такого раньше не было.

Руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Денис Беляев сказал, что ареал обитания распространился, и нерпа была замечена даже в Неве. Еще 15 лет назад данные ученых говорили, что ее численность превышена в три раза. "Вопрос уже перезрел", - отметил Беляев.

Директор Научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хояйства им. Берга Андрей Педченко отметил, что вопрос с нерпой на Ладоге актуальный.

"Главное препятствие для решения этого вопроса то, что нерпа является краснокнижным видом и Минприроды не выдает нам как рыбохозяйственным организациям разрешений на ее исследование", - сказал Андрей Педченко.

По мнению ученого, численность данного вида млекопитающих увеличилась из-за потепления.

Фонд дикой природы, когда начинаются разговоры о превышении необходимой численности нерпы, считает, что запасы ее ничтожны.

"Тема назрела, надо ее как-то решать. Я сам вырос на Ладоге и не помню, чтобы эта проблема так остро стояло 30-40 лет назад. Была нерпа, но не так часто она попадалась", - отметил Артур Парфенчиков.

По мнению директора ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Иванов, численность ладожской нерпы увеличилась из-за изменения структуры рыболовства на Ладоге. Еще несколько десятилетий назад рыбачили стальными неводами, когда особи гибли. Сейчас же ловят сетями. "Сети для нерпы это не преграда. Отсюда и определенная вспышка ее численности".

Ладожская нерпа обитает только в Ладожском озере. Она — единственный представитель морских млекопитающих, жизненный цикл которых проходит в условиях пресноводного озера. Подвид включен в Красные книги России и Карелии, а так же в список видов IUCN, находящихся под угрозой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2017-07-13 10:52:53
Были случаи наблюдения нерпы на Онежском озере, когда её много становилось, она уходила из Ладоги на Онего.
User
2017-07-13 09:22:05
Раньше и китайских сетей не было! Нерпа все правильно делает. Рыбаки ловят удочкой, а сетями - браконьеры.
Беня
2017-07-13 10:22:58
Поддерживаю предыдущего оратора...
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