12:34, 08 Июня 2017
РЖД изучает мнения жителей Карелии о необходимости запуска поезда до Йоэнсуу
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АО "Федеральная пассажирская компания" РЖД изучает вопрос о возможности запуска регулярного железнодорожного сообщения из Петрозаводска в финский город Йоэнсуу.
Руководство компании предлагает жителям Карелии принять участие в опросе, посвященном необходимости такого маршрута. От потенциальных пассажиров ждут ответов, ездят ли они в Финляндию и на каком транспорте, каким должно быть расписание и стоимость билетов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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