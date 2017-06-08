РЖД изучает мнения жителей Карелии о необходимости запуска поезда до Йоэнсуу

АО "Федеральная пассажирская компания" РЖД изучает вопрос о возможности запуска регулярного железнодорожного сообщения из Петрозаводска в финский город Йоэнсуу.

Руководство компании предлагает жителям Карелии принять участие в опросе, посвященном необходимости такого маршрута. От потенциальных пассажиров ждут ответов, ездят ли они в Финляндию и на каком транспорте, каким должно быть расписание и стоимость билетов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".