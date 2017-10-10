11:53, 10 Октября 2017
РЖД планирует повысить тарифы на услуги
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Программа развития ОАО "РЖД" предполагает долгосрочный рост тарифов на услуги монополии.
ОАО "РЖД" разработало проект долгосрочной программы развития до 2025 года. Монополия ждет роста выручки почти вдвое, а прибыли в 28–40 раз, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на "Коммерсантъ".
Подробнее читайте в материале издания.
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