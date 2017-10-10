РЖД планирует повысить тарифы на услуги

Программа развития ОАО "РЖД" предполагает долгосрочный рост тарифов на услуги монополии.

ОАО "РЖД" разработало проект долгосрочной программы развития до 2025 года. Монополия ждет роста выручки почти вдвое, а прибыли в 28–40 раз, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на "Коммерсантъ".

Подробнее читайте в материале издания.